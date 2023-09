One Piece: i dietro le quinte riguardo colonna sonora, stunt e… la cucina di Sanji

Un elemento tra i più sottovalutati, riguardo il live action di One Piece recentemente approdato su Netflix con un certo grado di apprezzamento da parte di pubblico e critica, è quello musicale: ora che la colonna sonora ufficiale è disponibile all’ascolto (la trovate in digitale su tutte le piattaforme, a partire da Spotify e YouTube) si possono cogliere tutta una serie di sottigliezze notevoli pensate e realizzate dal duo Sonya Belousova / Giona Ostinelli, che già avevano lavorato con successo al serial di The Witcher (compreso il tormentone “Toss a coin to your Witcher”) e ora hanno riproposto, in maniera discreta ma significativa, le loro reinterpretazioni di elementi importanti del mondo musicale di One Piece, da We Are! al tema piratesco de “Il liquore di Binks” che si sente solo in sottofondo all’inizio della serie ma colpisce subito al cuore dei fan dell’anime.

In un interessante dietro le quinte, i due musicisti mostrano come hanno lavorato a un altro dei brani preferiti dal pubblico, quello dedicato a Mihawk, suonato per l’occasione insieme al chitarrista Marcin, in una performance trascinante. Vi mostriamo, inoltre, un dietro le quinte relativo agli stunt realizzati dai protagonisti, ognuno con le proprie specialità: acrobazie “gommose”, tecniche di spada, bo, calci e… fionda. Infine, Taz Skylar cucina ai suoi compagni di ciurma un gustoso piatto, frutto dei suoi allenamenti in cucina per interpretare il personaggio di Sanji. Non solo, difatti, si è allenato nelle tecniche acrobatiche di combattimento coi calci, ma ha anche imparato a cucinare per interpretare al meglio il suo ruolo.

One Piece è una leggendaria avventura per mare, come nessun’altra: basata sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone e creata da Eiichiro Oda, ora per la prima volta in live action per Netflix, su cui è disponibile dal 31 agosto. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

