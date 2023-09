Scream 6: questa sera, in prima tv, su Sky

Dopo il successo al box office, arriva su Sky Scream 6, ultimo avvincente capitolo della saga horror che ha reso famosa in tutto il mondo la spaventosa maschera di Ghostface: la pellicola sarà in prima tv da oggi, sabato 9 settembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

In questo nuovo capitolo, dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo a New York. Melissa Barrera (“Sam Carpenter”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy Meeks-Martin”), Mason Gooding (“Chad Meeks-Martin”), Jenna Ortega (“Tara Carpenter”), Hayden Panettiere (“Kirby Reed”) e Courteney Cox (“Gale Weathers”) tornano a ricoprire i loro ruoli, questa volta insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving. Il film è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già alla guida del precedente film del franchise, ed è scritto da James Vanderbilt, Guy Busick e Kevin Williamson.

Vi ricordiamo che un settimo capitolo della saga è già stato annunciato ma, dopo che hanno guidato il proseguimento del franchise dopo la morte di Wes Craven, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin hanno deciso di lasciare il testimone per Scream 7 a Christopher Landon, regista di Ancora auguri per la tua morte. I due filmmaker, assieme a Chad Villela, ricopriranno comunque il ruolo di produttori esecutivi del settimo film. La rinuncia si dovrebbe legare al fatto che Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin saranno i registi di un prossimo film Universal dedicato ai mostri classici della casa di produzione, la cui sceneggiatura sarà realizzata da Stephen Sheilds, sotto la revisione di Guy Busick.

