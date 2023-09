Barbie: il CEO di Mattel dichiara che i benefici del film continueranno per anni

Il CEO Mattel ha dichiarato che i benefici portati dal film su Barbie avranno effetti positivi per anni sulla casa di produzione.

Il CEO di Mattel Ynon Kreiz, parlando durante la Goldman Sachs Communacopia di San Francisco, ha detto alcune cose sul successo di Barbie, che, secondo lui, continuerà a portare benefici alla casa di produzione, per anni.

Quest’anno la Mattel incasserà 125 milioni di dollari, generati attraverso il successo di Barbie, e la porzione di guadagni provenienti dal box-office. Ecco le parole di Kreiz:

È più di quanto immaginassimo all’inizio dell’anno, e ci aspettiamo che negli anni futuri ci saranno continui benefici dati dal film. Si tratta di una gestione del franchising a lungo termine. Non si tratta solo del trimestre o dell’anno. Non si è mai trattato solo di cercare di vendere più giocattoli. Si trattava di creare un evento culturale, creare un momento sociale. E crediamo che il beneficio continuerà negli anni a venire.

Mentre Robbie Brenner, che si occupa della divisione film, ha così descritto la sua reazione dopo aver letto la sceneggiatura di Barbie.

Mi sembrava un qualcosa di folle. Ho letto molte sceneggiature, e questa era così diversa. Speciale. Non si prova questa sensazione molte volte in un’intera carriera. Era profondo, provocatorio, non convenzionale e fantasioso. Era tutto ciò che speravo fosse.