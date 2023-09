Xbox Digital Broadcast al TGS: annunciata data e orario dell’evento Microsoft

Microsoft ha annunciato data e orario del nuovo Xbox Digital Broadcast. L'evento si terrà in occasione del Tokyo Game Show 2023.

In occasione del Tokyo Game Show 2023, Microsoft terrà un nuovo Xbox Digital Broadcast, il consueto evento dedicato agli annunci e agli aggiornamenti dei titoli realizzati da team nipponici. L’appuntamento è fissato per la giornata di giovedì 21 settembre, alle ore 10:00 italiane. Potrete seguire l’evento sul canale YouTube ufficiale del Tokyo Game Show e tramite alcuni canali Xbox selezionati.

Stando a quanto dichiarato da Microsoft, l’evento accoglierà diversi annunci e trailer di titoli giapponesi, più alcuni aggiornamenti da parte di Bethesda, molto probabilmente con una breve sezione dedicata a Starfield. Inoltre, saranno anche annunciati diversi titoli in arrivo su Xbox Game Pass che, come sottolinea il colosso verdecrociato, che continua a crescere grazie agli ottimi contenuti provenienti da team situati in tutto il continente asiatico.