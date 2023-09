Un lancio segreto: cosa sta preparando la Space Force degli Stati Uniti?

Nel cuore della Florida, alla base della Space Force di Cape Canaveral, sta per avvenire un lancio che potrebbe rivoluzionare la geopolitica mondiale. I segnali di questo evento sono stati diffusi in modo criptico, e alcuni esperti suggeriscono che potrebbe trattarsi di un test di un missile ipersonico a lungo raggio. Una mossa che metterebbe gli Stati Uniti in competizione diretta con Cina e Russia in un settore cruciale per la sicurezza globale. dubbi e teorie sono nati tra gli esperti nel momento in cui sono stati lanciati avvertimenti agli aerei e alle imbarcazioni per evitare una specifica area dell’Oceano Atlantico. Il percorso di volo pianificato non coincide con le rotte delle missioni di SpaceX, United Launch Alliance o NASA, indicando che si tratta di un evento diverso da quelli delle principali agenzie spaziali.

I primi test di un’arma ipersonica?

Se le speculazioni si rivelassero corrette, questo lancio segreto rappresenterebbe il primo test terrestre di un’arma nota come Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) dalla stazione Space Force. Questa arma può percorrere oltre 2700 chilometri, sfuggendo ai radar nemici, e raggiungere velocità superiori a cinque volte quella del suono. La mossa è chiaramente un tentativo degli Stati Uniti di non restare indietro rispetto a Cina e Russia, che hanno già sperimentato armi ipersoniche di questo tipo. Mentre questi missili potrebbero offrire una dissuasione efficace, sorge la preoccupazione che la corsa agli armamenti potrebbe portare a una maggiore instabilità globale. Questo lancio rappresenta solo il primo passo in quella che sembra essere una nuova era di test missilistici terrestri dalla stazione della Space Force. È un segnale che gli Stati Uniti stanno investendo in nuove tecnologie militari per rimanere rilevanti in un mondo sempre più complesso. Tuttavia, la comunità internazionale rimane in allerta, sperando che queste armi avanzate non vengano mai utilizzate in conflitti reali.