Quiz Lady: trailer e foto della commedia in arrivo su Disney+

Sono disponibili trailer, poster e foto ufficiali di Quiz Lady, una commedia esilarante ma al contempo profonda, interpretata da Awkwafina e Sandra Oh, che racconta di una famiglia disfunzionale e del game show che potrebbe essere la chiave della loro salvezza. Quiz Lady debutterà il 3 novembre in esclusiva su Disney+ in Italia, su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina. Il film, una produzione originale dei 20th Century Studios, sarà presentato sabato 9 settembre in anteprima alla 48ª edizione del Toronto International Film Festival.

In Quiz Lady, Anne (Awkwafina), una giovane donna brillante ma ossessionata dai giochi d’azzardo, e Jenny (Sandra Oh), la sua lontana e stravagante sorella, devono collaborare per aiutare a coprire i debiti di gioco della madre. Quando l’amato cane di Anne viene rapito, le due donne partono per un viaggio spericolato attraverso il paese per trovare i soldi nell’unico modo che conoscono: trasformare Anne in una vera e propria campionessa di gameshow. Il film, interpretato anche da Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale e Will Ferrell, è diretto da Jessica Yu, scritto da Jen D’Angelo e prodotto da Will Ferrell, Jessica Elbaum, Maggie Haskins, Itay Reiss, Jen D’Angelo, Awkwafina e Sandra Oh, mentre Alex Brown ed Erika Hampson sono i produttori esecutivi.

Si tratta di un annuncio nuovissimo da parte di Disney+, che questo mese, ricordiamo, sta portando diversi nuovi titoli importanti nel suo catalogo, come la serie ambientata nell’universo di Star Wars Ahsoka, il live action de La Sirenetta e la seconda stagione di Loki, nonché il film Disney e Pixar “Elemental” che arriverà sulla piattaforma streaming dal 13 settembre: lo stesso giorno debutteranno anche il documentario sul making-of “Quando c’è Chimica: La storia dietro Elemental” e il cortometraggio dei Pixar Animation Studios “L’appuntamento di Carl“. Ricordiamo che fino al 20 settembre, i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ al prezzo di 1,99 € al mese per tre mesi visitando il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home.

