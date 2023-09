Glioblastoma: l’aloe è un’alleata contro la resistenza alla chemioterapia

Il composto in questione è l'Aloe-emodin, derivato dalle foglie di aloe, noto per le sue potenziali proprietà benefiche.

La resistenza alla chemioterapia è una sfida significativa nel trattamento dei tumori, soprattutto nel caso del glioblastoma, un tumore cerebrale altamente aggressivo. Tuttavia, una nuova ricerca condotta dal Laboratorio di Neuropatologia Molecolare presso l’Irccs Neuromed di Pozzilli, Isernia, ha rivelato un possibile aiuto inaspettato proveniente dalla natura stessa: l’aloe.

Il composto in questione è l’Aloe-emodin, derivato dalle foglie di aloe, noto per le sue potenziali proprietà benefiche. Questo studio, pubblicato sulla rivista ‘Molecules’, ha esaminato come l’Aloe-emodin possa potenziare l’efficacia di un farmaco standard nel trattamento del glioblastoma, il temozolomide. Questo tumore cerebrale è noto per sviluppare resistenza ai farmaci chemioterapici, il che rende il trattamento estremamente difficile.

Gli esperimenti condotti dal team di ricerca hanno dimostrato che l’aggiunta di Aloe-emodin alla terapia standard è in grado di superare la resistenza dei tumori cerebrali alle chemioterapie tradizionali. Questo miglioramento è stato osservato soprattutto nelle linee cellulari tumorali che erano resistenti ai trattamenti convenzionali. Le cellule tumorali resistenti possiedono un gene chiamato Mgmt, che regola la loro capacità di resistere ai farmaci chemioterapici.

Antonella Arcella, responsabile dello studio, ha commentato i risultati, affermando che la combinazione di Aloe-emodin e temozolomide ha dimostrato di abbassare i livelli della proteina Mgmt, responsabile della resistenza alle chemioterapie. Inoltre, la combinazione terapeutica ha mostrato la capacità di ridurre la mobilità delle cellule tumorali e la loro capacità di formare nuovi tumori, contribuendo a limitarne la diffusione nel cervello.

Nonostante questi risultati promettenti, Arcella ha sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare prima di poter tradurre questi risultati dagli esperimenti su cellule alla ricerca animale e infine ai pazienti. Tuttavia, questo studio apre la strada a una prospettiva interessante: la possibilità di combinare farmaci antitumorali con sostanze naturali come l’Aloe-emodin, creando una sinergia che potrebbe aumentare l’efficacia dei trattamenti tradizionali per il glioblastoma. Questo approccio potrebbe rappresentare una nuova speranza per i pazienti affetti da questo tipo di tumore cerebrale estremamente aggressivo, offrendo nuove prospettive di trattamento.