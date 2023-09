Cucciolo di presbite di François nasce in Gran Bretagna: la specie è a rischio estinzione

Nel Bedfordshire, presso lo zoo di Whipsnade in Gran Bretagna, è stato recentemente annunciato un avvenimento eccezionale: la nascita di un raro cucciolo di presbite di François, una specie di scimmia originaria del Sud-est asiatico che è attualmente in pericolo di estinzione. Il piccolo è stato chiamato Citrus, in virtù del suo vivace pelo colorato.

Citrus è nato il 6 agosto da Lee Lee e Wang, due presbiti di François adulti, ma la notizia è stata resa pubblica solo di recente tramite un post su Instagram che mostrava il cucciolo affacciarsi dalla tenera protezione della madre. Alla nascita, Citrus pesava poco più di 450 grammi ed è rimasto principalmente nascosto, aggrappato alla pancia della madre, fino a questa settimana, quando è stato finalmente possibile catturare la sua prima fotografia.

Hayley Jakeman, un membro del personale dello zoo di Whipsnade, ha espresso la sua gioia per l’arrivo di Citrus e ha sottolineato l’importanza di questa nascita per la conservazione della specie. Ha dichiarato che Lee Lee è stata curata con attenzione per sei mesi mentre era incinta, ed è ora una madre devota. Anche le altre femmine del recinto, Nguygen e Lulu, stanno aiutando nella cura del cucciolo.

Le scimmie presbite di François vivono in una società matriarcale, con un unico maschio, Wang, e tre femmine dominanti. Questo aspetto della loro vita sociale è evidente anche nella cura del cucciolo. Questa specie di presbiti è classificata come in pericolo di estinzione sulla Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), e il loro numero è in costante diminuzione in Cina, Vietnam e Laos, a causa della caccia illegale per la carne e l’utilizzo in medicina tradizionale. La nascita di Citrus rappresenta un importante contributo al programma di salvaguardia globale per questa specie in pericolo.

Lo zoo di Whipsnade è impegnato nella conservazione e fa parte della Zoological Society of London (ZSL), un’organizzazione globale dedicata alla conservazione della fauna. Questa nascita sottolinea l’importanza dei programmi di riproduzione e reintroduzione nelle strutture zoologiche per la protezione delle specie in via di estinzione e la necessità di proteggere queste incredibili creature per garantire il loro futuro.