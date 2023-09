Cinque asteroidi si avvicinano sempre di più alla Terra. C’è da preoccuparsi?

Questa settimana, cinque asteroidi si stanno avvicinando alla Terra, ma la buona notizia è che nessuno di essi rappresenta una minaccia significativa. Forbes riporta che questi asteroidi, denominati RG, RH, QC5, GE e RL, si trovano a una distanza di 4,6 milioni di chilometri dalla Terra. Nonostante la loro prossimità, sono troppo piccoli per causare danni rilevanti al nostro pianeta. L’asteroide più grande del gruppo, RH, ha le dimensioni di un aereo. Inoltre, nessuno di questi asteroidi sarà visibile a occhio nudo. Sebbene possano essere tracciati attraverso un tracker virtuale fornito dalla NASA, non rappresentano una preoccupazione.

Minacce da asteroidi sventate da Giove, per il momento

Gli asteroidi di dimensioni significative che possono costituire una minaccia per la Terra sono rari e non costituiscono una minaccia imminente. La NASA afferma che tali asteroidi impattano il nostro pianeta solo ogni 100.000 anni circa. Sebbene una volta si pensasse che un asteroide grande avrebbe colpito la Terra entro il 2028, ricerche successive hanno smentito questa teoria. Fortunatamente, la maggior parte degli asteroidi si trova nella fascia tra Giove e Marte. La gravità di Giove mantiene la maggior parte di questi oggetti sulla loro traiettoria orbitale, riducendo ulteriormente il rischio di collisione con la Terra. Nonostante gli asteroidi possano offrire preziose informazioni sulla storia del sistema solare attraverso la loro composizione chimica e minerale, rimangono oggetti distanti e poco frequentemente pericolosi. La ricerca e l’invio di sonde spaziali rimangono essenziali però per lo studio approfondito di questi corpi celesti. Ricapitolando, al momento attuale, gli asteroidi non costituiscono una minaccia significativa per la Terra. La nostra posizione privilegiata nel sistema solare ci protegge da molte di queste minacce cosmiche.