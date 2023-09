Una nuova specie di pesce rasoio è stata recentemente scoperta nell’Oceano Pacifico, aggiungendo un intrigante capitolo alla ricca biodiversità marina della regione. I ricercatori indonesiani hanno identificato questa nuova specie all’interno del genere dei labridi Iniistius, ampliando il numero di specie riconosciute in questa categoria.

La scoperta è stata resa possibile grazie a una spedizione marittima che ha coinvolto sette esemplari di questa nuova specie, alcuni dei quali sono stati catturati nelle profondità marine a una profondità di 54-57 metri, mentre altri sono stati rinvenuti nei mercati ittici locali nelle Filippine e nell’Australia occidentale.

Il nuovo pesce, chiamato Iniistius bakunawa o “labbro rasoio delle macchie dell’eclissi”, misura circa 17 centimetri ed è caratterizzato da un corpo compresso verticalmente e da una marcata tacca che separa le prime due parti della pinna dorsale. Queste caratteristiche morfologiche distinte hanno permesso agli scienziati di classificarlo come una specie a sé stante.

La fronte liscia e rigida di questo pesce gli consente di mimetizzarsi facilmente nella sabbia quando avverte una minaccia. Gli adulti di Iniistius bakunawa sono noti per il loro colore sobrio, con scaglie chiare che li aiutano ad adattarsi all’habitat sabbioso in cui vivono. Al contrario, i giovani esemplari sono vivacemente colorati e adottano una mimetizzazione che li fa sembrare foglie morte o detriti galleggianti. Questi piccoli pesci nuotano lentamente, dando loro un aspetto simile a una pianta, il che li rende molto convincenti come vegetali.

Secondo i ricercatori, è probabile che questa specie si trovi anche in altre aree marine, come il Borneo e la Papua Nuova Guinea, ma ulteriori ricerche sono necessarie per confermare questa ipotesi. La regione esplorata dalla spedizione era già conosciuta per la sua ricca biodiversità marina, e questa scoperta dimostra ancora una volta quanto sia importante esplorare e comprendere meglio gli oceani e le loro risorse.

Kent Elson Sorgon, uno dei docenti dell’Università delle Filippine Los Baños coinvolti nella scoperta, ha sottolineato l’importanza della ricerca di base sulla biodiversità marina nel Triangolo dei Coralli. Quest’area, che comprende diverse nazioni insulari, è ricca di diversità ittica ed è fondamentale per la gestione delle risorse naturali. Sorgon ha anche sottolineato che nuove specie continuano ad emergere ogni anno, sottolineando quanto sia ancora poco conosciuto l’ecosistema marino.

La scoperta di questa nuova specie di pesce rasoio è un risultato significativo e ha portato i ricercatori a pianificare ulteriori esplorazioni marine nel futuro per continuare a svelare i segreti dell’Oceano Pacifico e della sua straordinaria biodiversità. Nel frattempo, Kent Elson Sorgon si è preso una breve pausa dalle esplorazioni marine, ma ha confermato che la sua passione per l’oceano lo spingerà a tornare in mare una volta terminata la stagione dei monsoni.