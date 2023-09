ITA Airways sceglie Airlogica Zeus2.0 per ottimizzare la gestione dei dati BIDT

ITA Airways, la principale compagnia aerea italiana, ha recentemente preso una decisione strategica cruciale per migliorare la gestione dei suoi dati di distribuzione BIDT (Billing and Settlement Plan Integrated Data). In un’azione mirata a ottimizzare l’efficienza operativa e l’analisi delle prenotazioni, ITA Airways ha stabilito una partnership con Airlogica Corporation, una società leader nell’offerta di soluzioni avanzate per la gestione dei dati BIDT. Il fulcro di questa collaborazione è l’implementazione dell’innovativo sistema basato su cloud Zeus2.0 di Airlogica.

Le funzionalità avanzate di analisi e controllo di Zeus2.0 promettono di apportare notevoli vantaggi alla distribuzione di ITA Airways. Questo strumento all’avanguardia consentirà alla compagnia aerea di ottimizzare l’efficienza della distribuzione, analizzare i modelli di prenotazione delle agenzie e identificare eventuali anomalie nei costi di distribuzione, aprendo la strada a correzioni tempestive.

Un importante risultato atteso dalla partnership tra ITA Airways e Airlogica è la riduzione delle prenotazioni non produttive, il che si tradurrà in un inventario più pulito e, di conseguenza, in una gestione dello spazio più efficace. Questo si tradurrà in un risparmio significativo di risorse, sia in termini di tempo che di denaro, per la compagnia aerea.

Airlogica è impegnata a offrire servizi di verifica BIDT di altissimo livello, contribuendo così al successo continuativo di ITA Airways. L’abilità di monitorare i costi dei Global Distribution System (GDS) a breve, medio e lungo termine, oltre alla verifica della conformità tra le tariffe unitarie applicate dai GDS e quelle contrattualmente concordate, saranno strumenti essenziali per il controllo dei costi e la pianificazione strategica.

L’esperienza consolidata di Airlogica e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia sono fondamentali per garantire che ITA Airways possa raggiungere obiettivi significativi in termini di efficienza operativa, controllo dei costi e miglioramento dell’esperienza del cliente. Questa partnership promette di portare la compagnia aerea italiana a nuove vette di successo nel settore dell’aviazione, garantendo una gestione più intelligente e orientata ai dati dei suoi processi di distribuzione.