I am Groot 2: la regista parla dell’eredità di James Gunn

I am Groot 2 è la prima produzione legata ai Guardiani della Galassia, che non vede coinvolto James Gunn. La regista Kirsten Lepore ha parlato di recente del suo coinvolgimento nel progetto, e dell’eredità di James Gunn.

Ecco cosa ha dichiarato a Comicbook.com:

Penso che James Gunn avesse molta fiducia in noi, soprattutto dopo la prima stagione. Ad un certo punto ho pensato: ‘Okay, abbiamo trovato il nostro ritmo, stiamo facendo le nostre cose, James ci dà il suo personale pollice in su. Penso che siamo a posto per la seconda stagione’. Posso però dire che le sue impronte digitali e il suo DNA sono sempre lì perché è stato lui a dare vita a questo personaggio.