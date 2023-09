Bonus bicicletta Emilia-Romagna: risparmio sull’acquisto

Questo programma è stato lanciato in Emilia-Romagna come risposta diretta all'inquinamento atmosferico causato principalmente da veicoli a motore.

In 207 comuni italiani, un nuovo e interessante incentivo sta per fiorire, offrendo un significativo risparmio per chiunque sia interessato a muoversi in modo più sostenibile e amico dell’ambiente: il bonus bicicletta. Questo programma è stato lanciato in Emilia-Romagna come risposta diretta all’inquinamento atmosferico causato principalmente da veicoli a motore, in particolare nelle comunità locali afflitte da alti livelli di sostanze inquinanti come PM10 e NOx. Ma cosa offre di concreto questo bonus e come funziona?

Il bonus bicicletta è una iniziativa governativa che mira a incoraggiare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, riducendo così l’impatto ambientale causato dai veicoli a combustione. Questo incentivo è rivolto agli abitanti della regione Emilia-Romagna, che possono richiederlo a partire dal 20 settembre. Le richieste vengono effettuate online tramite il portale ufficiale della regione, ma è necessario disporre di credenziali certificate come SPID di livello 2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una delle caratteristiche più interessanti di questo bonus è la sua flessibilità. Il valore dell’incentivo varia in base a un fattore cruciale: la rottamazione o meno del veicolo a motore esistente. Senza rottamare l’auto, il bonus consiste in 500€ per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e 1000€ per una cargo bike a pedalata assistita, ma in entrambi i casi, il contributo non può superare il 50% del costo del mezzo. Se invece si decide di rottamare l’auto, il bonus aumenta notevolmente, raggiungendo i 700€ per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e addirittura 1400€ per una cargo bike a pedalata assistita. In quest’ultimo caso, il contributo massimo rappresenta il 70% del costo del mezzo.

Questa iniziativa non solo offre un incentivo finanziario per l’acquisto di biciclette, ma ha anche l’obiettivo di ridurre l’inquinamento dell’aria, migliorando la qualità della vita nelle comunità colpite dai livelli elevati di inquinanti atmosferici. Inoltre, promuove uno stile di vita più sano e attivo, incoraggiando le persone a optare per la bicicletta come alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali.

In un momento in cui la sostenibilità ambientale è fondamentale, il bonus bicicletta rappresenta un passo significativo verso la creazione di città più verdi e abitabili. È un’opportunità concreta per i residenti dell’Emilia-Romagna di abbracciare uno stile di vita più sostenibile, migliorando la loro salute e contribuendo alla lotta contro l’inquinamento atmosferico. Con questo incentivo, il governo italiano dimostra un impegno concreto per affrontare le sfide ambientali e promuovere la mobilità sostenibile.