Arnold Schwarzenegger stava morendo prima delle riprese di Terminator 6

Arnold Schwarzenegger si è presentato nella serie TV Fubar e nella miniserie a lui dedicata più forte che mai, ma l’attore ha confessato di essere stato ad un passo dalla morte prima delle riprese di Terminator 6. Schwarzenegger si era sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore con delle complicazioni.

Durante l’intervento al cuore Arnold Schwarzenegger è arrivato ad un passo dalla morte. L’interprete stava subendo un’emorragia, ed i medici sono dovuti intervenire subito per salvargli la vita.

Ecco le parole di Schwarzenegger:

Stavo davvero andando fuori di testa. Mi sono svegliato e all’improvviso i dottori erano di fronte a me, e dicevano: ‘Mi dispiace tanto, ma le cose sono andate diversamente rispetto a quello che avevamo programmato. Abbiamo fatto un errore e abbiamo forato la parete del cuore’. Perciò mi hanno dovuto riaprire molto rapidamente. Quando succedono cose del genere non puoi tornare indietro. Ero nel mezzo di un disastro. Quindi come ne esci? Devi cambiare marcia, riprendere te stesso, e dire: ‘Ok, quello che devo fare adesso è uscire da questo ospedale.’