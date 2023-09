A novembre OpenAI terrà la sua prima conferenza dedicata agli sviluppatori

OpenAI ha annunciato ufficialmente la sua prima conferenza per sviluppatori. Fissato per il 6 novembre 2023, l’evento si chiama DevDay e potrebbe diventare una ricorrenza annuale.

L’evento avrà un keynote, che probabilmente verrà utilizzato per comunicare i traguardi recenti dell’azienda e annunciare le prossime novità in arrivo.

Il DevDay, spiega l’azienda, sarà un’occasione per vedere in anteprima i nuovi strumenti in arrivo su OpenAI, DALL-E e via dicendo.

Ad ogni modo, è molto improbabile che durante l’evento verranno fatti accenni a GPT-5, la prossima versione del modello di apprendimento linguistico che alimenta ChatGPT. All’inizio dell’anno, Sam Altman aveva chiarito che la sua azienda non ha ancora iniziato a svilupparlo.

L’evento sarà in presenza, mentre la presentazione vera e propria dovrebbe venire trasmessa anche in diretta streaming. OpenAI prevede di ospitare alcune centinaia di persone, tra sviluppatori e insider del settore: gli interessati possono fare domanda di registrazione sul sito ufficiale dell’azienda.

«Non vediamo l’ora di mostrare a cosa abbiamo lavorato di recente per consentire agli sviluppatori di creare nuovi progetti», ha commentato Sam Altman.