The Nun 2: da oggi al cinema lo spin-off di The Conjuring

Il nuovo capitolo spin-off di The Conjuring, The Nun 2, è disponibile nelle sale cinematografiche da oggi, 6 settembre. Il film è stato presentato come il capitolo più violento della saga.

Ecco il trailer di The Nun 2.

Qui sotto vi presentiamo la sinossi di The Nun 2:

1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d’incassi segue le vicende di Suor Irene, nel momento in cui arriverà a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca.

Sembra che questo nuovo capitolo di The Nun unirà tutti i film precedenti di The Conjuring, tra lungometraggi della saga principale e spin-off.

La saga horror è iniziata nel 2013, con l’uscita di The Conjuring, che ha avuto come protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga, che hanno vestito i panni degli investigatori del paranormale Lorraine e Ed Warren.

A ideare questo franchise è stato James Wan, che ha creato anche altri cult come Saw, e che ha dichiarato che con The Nun si inizieranno a raccogliere i fili di tutti i capitoli precedenti di The Conjuring, unendo i personaggi dei vari film.