Spotify vuole rendere i testi delle canzoni a pagamento

"Conduciamo frequentemente test per migliorare l'esperienza d'uso dell'app", dice Spotify. La novità è stata scoperta per caso da alcuni utenti.

Sembra che Spotify voglia rendere una delle sue funzionalità, oggi disponibile per tutti, a pagamento. Alcuni utenti hanno notato che la piattaforma sta testando l’ipotesi di rendere i testi delle canzoni a pagamento. In sostanza, diventerebbero uno dei benefit esclusivi offerti dall’abbonamento Spotify Premium.

Di recente, diversi utenti che usano la versione gratuita del servizio hanno denunciato sui social di aver improvvisamente perso l’accesso ai testi delle canzoni dall’app. “Goditi i testi delle tue canzoni preferite su Spotify Premium“, recita un nuovo avviso dell’app.

La decisione di nascondere i testi delle canzoni dietro ad un paywall non è mai stata annunciata pubblicamente da Spotify, inoltre sembra che la novità – almeno per ora – non coinvolga tutti gli utenti. Tutti indizi che portavano a pensare che si trattasse di un test.

E, infatti, è la stessa azienda ad aver confermato ai media americani di star effettivamente valutando questa opzione, ma che per il momento questa modifica fa semplicemente parte di uno dei suoi test di routine. In altre parole: non è detto che verrà implementata ufficialmente per tutti.

“Spotify conduce regolarmente una serie di test, il nostro obiettivo è quello di contribuire a migliorare l’esperienza degli utenti”, ha spiegato CJ Stanley, N.1 della divisione comunicazioni globali di Spotify. Ma in che modo rendere a pagamento un servizio che prima era gratuito per tutti potrebbe migliorare l’esperienza d’uso dell’app? Questo Spotify non lo dice.