Slack userà presto l’IA per riassumere le interminabili discussioni dei vostri colleghi

Salesforce, l’azienda leader nei servizi cloud e CRM, sta per portare la sua innovativa tecnologia di intelligenza artificiale su Slack, la piattaforma di comunicazione e collaborazione aziendale.

Slack AI offre un insieme di capacità generative basate sull’IA progettate per migliorare l’efficienza delle interazioni su Slack. Queste funzionalità sono state presentate in anteprima durante il World Tour NYC di Salesforce all’inizio di quest’anno e si apprestano ora ad essere testate dagli utenti della piattaforma. Il primo test pilota inizierà quest’inverno.

Uno dei punti di forza di Slack AI è la sua capacità di riassumere le chat e le comunicazioni aziendali, spezzando il discorso in diversi punti salienti.

Questi punti salienti consentono agli utenti di identificare rapidamente le parti più importanti delle conversazioni, che possono essere utilizzate per creare report o semplicemente per leggere ciò che potrebbero aver perso in mezzo ad altre comunicazioni meno prioritarie.

Slack AI è anche in grado di generare riepiloghi completi delle discussioni in un solo clic, consentendo agli utenti di ottenere una visione d’insieme delle conversazioni specifiche, senza dover leggere l’intero thread. Inoltre, i riepiloghi generati dall’IA non si limitano a evidenziare i punti chiave, ma includono anche elenchi di possibili passi successivi, basati su domande, commenti e suggerimenti inseriti dai partecipanti alla conversazione.