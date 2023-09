Polestar vuole produrre uno smartphone: verrà annunciato a dicembre

Il CEO di Polestar lo ha descritto come uno strumento per unire il mondo dei telefoni con quello delle quattro ruote.

Polestar, il produttore di veicoli elettrici di proprietà di Volvo, sta lavorando al suo primo smartphone. Il dispositivo verrà probabilmente svelato il prossimo dicembre, anche se non è chiaro se verrà venduto anche in Europa.

A dare la notizia è direttamente il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, che ha annunciato l’arrivo del primo smartphone dell’azienda in occasione dell’IAA Mobility a Monaco di Baviera.

Come era facile intuire, Polestar non produrrà lo smartphone direttamente. La casa automobilistica si è alleata con Xingji Meizu, un’azienda che produce smartphone destinati prevalentemente al mercato cinese.

Probabilmente questo annuncio non ha lo scopo di mettere i bastoni tra le ruote a brand consolidati come Apple e Samsung. Piuttosto, si tratta di un modo per rafforzare il posizionamento di Volvo e Polestar come brand innovativi e in grado di offrire veicoli altamente tecnologici.

Il CEO di Polestar ha spiegato di vedere in questo smartphone uno strumento per collegare il mondo dei dispositivi mobili con quello delle quattro ruote. Probabilmente il telefono sarà fortemente integrato con l’ecosistema di servizi digitali delle auto di Polestar e quasi sicuramente potrà essere utilizzato come chiave per accedere all’abitacolo e avviare il motore.

C’è un importante incognita. Quale sarà il sistema operativo del primo telefono brandizzato Polestar? Le auto del brand usano la versione classica di Android Auto, grazie ad una partnership con Google. Ma i telefoni della Xingji Meizu sono invece equipaggiati con Flyme, un sistema operativo custom che è derivato da Android.