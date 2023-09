Inquinamento: un nuovo studio svela i rischi dei bicchieri di carta

I bicchieri di carta sono spesso considerati una scelta ecologica rispetto a quelli di plastica, ma uno studio recente ha rivelato che potrebbero essere altrettanto dannosi per l’ambiente e la salute umana. Mentre l’uso di bicchieri di carta è aumentato, soprattutto nelle grandi catene di caffetterie, è emerso che questi contenitori monouso possono rilasciare sostanze chimiche dannose.

I bicchieri di carta sono rivestiti da uno strato sottile di plastica per evitare che il liquido penetri nella carta. Questo rivestimento può liberare sostanze nocive nell’ambiente una volta che i bicchieri sono gettati via. Non è ancora ben chiaro quali sostanze chimiche vengano rilasciate, poiché i produttori spesso utilizzano una complessa miscela di materiali sintetici e additivi chimici nella loro produzione. La mancanza di trasparenza da parte delle aziende rende difficile identificare i rischi specifici legati ai bicchieri di carta.

Uno studio ha esaminato gli effetti dei bicchieri di carta e plastica sull’ambiente utilizzando larve di moscerino nei test sulla tossicità. Le larve esposte all’acqua contaminata da questi bicchieri hanno mostrato un peggioramento della crescita. Tuttavia, le analisi chimiche per identificare le sostanze chimiche esatte rilasciate non sono state condotte.

La “tossicità delle miscele” è un problema, in quanto le sostanze chimiche rilasciate dai bicchieri di carta possono interagire in modi imprevisti. Questo rende difficile stabilire limiti di sicurezza per le singole sostanze. Anche durante l’uso, i bicchieri di carta possono rilasciare sostanze chimiche, come dimostrato da uno studio indiano che ha trovato particelle di microplastica nell’acqua calda contenuta nei bicchieri di carta.

Le alternative ai bicchieri di carta e plastica presentano anche problemi. I bicchieri riutilizzabili spesso sono fatti di plastica, e il calore e l’usura possono causare la liberazione di sostanze chimiche. Inoltre, per compensare l’impronta ecologica dei bicchieri riutilizzabili, dovrebbero essere utilizzati molte volte. Tuttavia, la soluzione non è semplice, poiché richiede un cambiamento nei modelli di business e nelle infrastrutture per garantire il lavaggio e la sterilizzazione dei bicchieri riutilizzabili.