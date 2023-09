Venezia 80: proteste delle femministe per Woody Allen

Durante il red carpet di Woody Allen in occasione della presentazione di Coupe de Chance a Venezia 80, un gruppo di femministe ha protestato per la presenza del regista americano.

Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dalle manifestanti contr Woody Allen a Venezia 80:

Le manifestanti avevano intenzione di esporre attraversi i loro corpi il messaggio ‘no rape culture’, contro la cultura dello stupro. Ma le attiviste hanno dichiarato di essere state fermate.

Il direttore della Mostra di Venezia, Alberto Barbera, ha dichiarato:

Sappiamo che ogni tanto la giustizia non fa davvero il suo corso. Sappiamo anche che ci sono tantissime donne che non hanno denunciato, e quindi noi saremo sempre dalla parte delle sorelle che denunciano. Non è importante poi quello che può arrivare a dire un tribunale: una persona che denuncia, e che va anche contro tutto questo, non lo fa per avere su di sé i riflettori, ma perché ha subìto qualcosa.