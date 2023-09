Transformers: ecco il nuovo giocattolo Hasbro ispirato a Frankenstein

Ecco il nuovo giocattolo Hasbro sui Transformers, che si mischia con i mostri Universal, in una versione alternativa di Frankenstein.

Continua la collaborazione tra Universal e Hasbro per creare una contaminazione tra i mostri classici della casa di produzione ed i personaggi dei Transformers: l’ultima tra queste riguarda Frankenstein.

Qui sotto trovate l’immagine con la creatura di Frankenstein proposta in versione Transformers. Il personaggio è stato chiamato Frankentron, ed ha la possibilità di trasformarsi in un cannone.

Il giocattolo è in pre-ordine negli Stati Uniti, anche se la sua uscita dovrebbe essere stabilita per questo mese di settembre. Il prezzo è stato fissato in 34,99 dollari.

Ecco la descrizione del pezzo che è stata offerta:

I mondi dei robot Transformers e di Universal Monsters si incontrano con il mash-up pack Universal Monsters Frankenstein x Transformers Frankentron! L’iconica creazione mostruosa del laboratorio del Dr. Frankenstein è ora un robot Transformers! Questa figura si converte dalla modalità robot, ispirata al film, alla modalità cannone, e presenta decorazioni e dettagli basati sul film. Questo pacchetto include un accessorio per cannone e un pezzo con effetto esplosione. Attraverso Transformers Collaborative, i fan possono sperimentare con questi personaggi straordinari mentre fanno squadra, si uniscono e si incontrano con altri personaggi.