Sea of Stars: il team conferma l’arrivo di un DLC per l’apprezzato GDR

Sabotage Studio ha confermato che Sea of Stars riceverà un DLC nel prossimo futuro, esattamente come promesso ai tempi della campagna Kickstarter.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Canada, il game director di Sea of Stars Thierry Boulange ha confermato che il gioco riceverà presto un DLC. In realtà, la cosa era già stata resa nota dallo studio all’avvio della campagna Kickstarter, ma il team ci ha tenuto lo stesso a ribadire che è attualmente al lavoro sull’espansione. Ma non è tutto: a quanto pare, Sabotage Studio starebbe anche sviluppando un nuovo progetto, di cui non sappiamo ancora i dettagli.

Al momento, il team non ha rivelato molto sul DLC. Sappiamo che sarà un contenuto gratuito, intitolato Throes of the Watchmaker. Il team lo ha definito come “un’avventura secondaria completa” che ha l’obiettivo di “approfondire ancora di più il mondo di Sea of Stars e fornire ulteriori informazioni sulla narrazione” che caratterizza i loro giochi.

Intanto, Sea of Stars continua a macinare numeri incredibili. Uscito il 29 agosto su PC e tutte le console, Sea of Stars si è rivelato un enorme successo di critica ma anche di pubblico con il gioco che è arrivato a vendere ben 100.000 copie al day one.

Qualora foste interessati a provare il gioco, vi segnaliamo che è attualmente disponibile una versione di prova su PS Store e sull’eShop di Nintendo Switch. Vi ricordiamo che Sea of Stars è anche incluso nell’abbonamento a PS Plus Extra e Premium.