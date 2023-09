Gli scienziati scoprono strani batteri sul fondo dell’oceano

Nascondere la vita inesplorata e le meraviglie nascoste al di sotto delle onde oceaniche è un’impresa affascinante e di grande importanza scientifica. Recentemente, un team di scienziati cinesi ha scoperto un ceppo batterico, il ZRK32. Per compiere questo straordinario esperimento, i ricercatori hanno cercato di ricreare le condizioni delle profondità oceaniche il più fedelmente possibile.

“Cresce più velocemente e si moltiplica in modo diverso”

Esiste un’area del fondale marino nota come cold seep, che è essenzialmente una combinazione di fango e liquidi ricchi di sostanze nutritive. L’équipe ha raccolto un campione dal cold seep e ha poi potuto coltivare i batteri in laboratorio. Ciò ha portato a una scoperta straordinaria: il ceppo batterico ZRK32. Hanno scoperto che fa parte di un phylum di batteri che non è stato studiato in modo molto dettagliato o da molti gruppi scientifici. ZRK32 fa parte del grippo dei batteri Plancontmiceti: questo tipo di batteri si trova in laghi, terreni e altri corpi idrici in tutto il mondo. Svolgono un ruolo importante nel riciclaggio dell’ossigeno e dell’azoto. Tuttavia, uno dei motivi per cui questo batterio non è sembrato troppo degno di nota ai ricercatori precedenti è che di solito cresce in aree molto povere dal punto di vista nutrizionale. Lo studio dei ZRK32 ha permesso di scoprire che cresce più rapidamente e si moltiplica in modo sorprendentemente diverso rispetto ad altri suoi simili. Ma la differenza non si limita solo alla velocità di crescita; anche il modo in cui si moltiplicano: i batteri utilizzano, infatti, un meccanismo di gemmazione, un processo mai osservato prima nei Planctomiceti.

L’inizio di un nuovo lungo viaggio di scoperta

Questa scoperta è un passo significativo nel mondo della sperimentazione e dell’analisi dei batteri oceanici, ma è importante considerarla come l’inizio di un lungo viaggio di scoperta. Grazie a queste rivelazioni, la comunità scientifica ha ora una maggiore comprensione di come questa nuova specie interagisce con l’azoto, un elemento fondamentale per gli ecosistemi marini. Ciò che rende ancora più entusiasmante questa scoperta è che apre la strada a ulteriori ricerche. Gli scienziati sono ansiosi di esplorare come il fago-ZRK32 interagisce con altri ceppi di Planctomiceti e quali impatti ciò può avere sull’ambiente oceanico. Per coloro che sono affascinati dalle profondità marine e dagli enigmi inesplorati dei nostri oceani, queste scoperte ricordano che i veri “nuovi mondi” sono nascosti nelle profondità oceaniche del nostro pianeta. Mentre molti sognano di esplorare lo spazio profondo, il nostro pianeta nasconde ancora segreti straordinari che attendono di essere svelati sotto la superficie delle onde.