Facebook rimuoverà il feed dedicato alle news in Europa

Meta ha annunciato che presto rimuoverà la sezione Notizie dal menù di Facebook in alcuni Paesi europei. L’azienda ha specificato che intende concentrare i suoi sforzi in altri settori. Ma gli italiani non noteranno differenze: la sezione dedicata ai contenuti dei quotidiani non è mai arrivata nel nostro Paese.

“Come azienda, dobbiamo concentrare il nostro tempo e le risorse su ciò che le persone ci dicono che vogliono vedere di più sulla piattaforma, inclusi video di breve durata“, ha dichiarato l’azienda in un comunicato stampa odierno.

Gli effetti sul lungo periodo di questa novità non sono ancora pienamente chiari, ma è probabile che le notizie dei quotidiani continueranno a ricoprire un ruolo sempre meno importante all’interno dei prodotti di Meta. In Canada, Meta ha bloccato i contenuti dei media da Facebook e Instagram in polemica contro una legge che impone alle grandi piattaforme digitali di pagare un equo compenso agli editori.

A luglio, Meta ha anche annunciato che non pagherà più i grandi editori americani per pubblicare contenuti giornalistici di qualità nella sua sezione News. Anche in quell’occasione, il social network si era giustificato spiegando che avrebbe destinato maggiori risorse ai contenuti video — come le dirette e soprattutto i Reels.

In Italia, Facebook non ha mai avuto una vera e propria sezione notizie curata da una redazione e realizzata in collaborazione con i quotidiani principali. Facebook News era disponibile esclusivamente negli USA, in Regno Unito e in Germania, Francia e Australia.

A partire da dicembre, la sezione Notizie rimarrà attiva solamente negli USA e in Australia.