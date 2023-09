Leopardi & Co. – Whoopi Goldberg protagonista del film italiano

La star americana Whoopi Goldberg sarà protagonista di un film italiano: stiamo parlando di Leopardi & Co., lungometraggio che sarà girato da Federica Biondi.

Oltre a Whoopi Goldberg, l’altro protagonista di Leopardi & Co. sarà Jeremy Irvine. La produzione del progetto è stata affidata a Tarak Ben Ammar di Eagle Pictures.

Il lungometraggio sarà girato a Recanati, il luogo di nascita del popolare poeta Giacomo Leopardi. Nel film vedremo Whoopi Goldberg interpretare l’agente di un attore americano (Irvine), che ottiene la parte del grande poeta italiano. Ma poiché il suo cliente non sa nulla di Leopardi, una giovane donna italiana, interpretata da Denise Tantucci, verrà assunta per fornirgli delle informazioni di base. Da tutto ciò ne nascerà fuori una storia romantica.

Ricordiamo che Whoopi Goldberg ha interpretato ruoli iconici in film come Ghost e Sister Act. L’attrice diverso tempo fa ha annunciato anche il terzo capitolo di Sister Act, titolo per il quale non si hanno notizie da un certo periodo. Il film dovrebbe uscire su Disney+.

