Cani robot: il futuro militare dell’esercito degli Stati Uniti?

Secondo quanto riportato da The Byte, l’esercito degli Stati Uniti sta esplorando l’audace idea dei cani robot armati, cercando di utilizzarli per svolgere svariate mansioni militari sul terreno. Bhavanjot Singh, Senior Manager Tecnico-Scientifico presso il Army’s Combat Capabilities Development Command (DEVCOM), ha recentemente presentato questa straordinaria proposta a Washington, D.C. L’idea è quella di equipaggiare i robot quadrupedi terrestri prodotti da Ghost Robotics con il nuovo fucile Next Generation Squad dell’Esercito. Anche se questa proposta ha suscitato notevoli discussioni, è ancora in fase sperimentale. L’obiettivo è esplorare le possibilità che questa tecnologia può offrire alle future formazioni militari, ma al momento non ci sono programmi di ricerca o investimenti ufficiali.

L’idea fa nascere alcune discussioni

I cani robot armati rappresenterebbero un passo avanti nella creazione di robot che possono imitare alcune delle capacità dei nostri amici a quattro zampe. L’Esercito aveva precedentemente montato un fucile su un robot quadrupede senza pilota, ma il nuovo fucile Sig Sauer XM7 apre nuove opportunità. Uno dei vantaggi principali è la capacità di questi cani robot di muoversi in terreni difficili, cosa che risulta complicata per i veicoli a ruote tradizionali. Tuttavia, è importante sottolineare che lo sviluppo di un prototipo non implica necessariamente che questi cani robot saranno utilizzati attivamente sul campo di battaglia. Il Sig Sauer XM7, con munizioni da 6,8 mm, è stato adottato nell’ambito del programma Next Generation Squad Weapon, ma sono sorti dubbi sulla sua idoneità per l’uso standard nella fanteria, nonostante la sua popolarità tra le forze speciali degli Stati Uniti. L’uso di cani robot armati ha sollevato polemiche nel settore della robotica, con alcune aziende che esprimono preoccupazioni etiche e di sicurezza. Tuttavia, questo non ha fermato gli sviluppatori militari nell’esplorare nuove combinazioni di robot terrestri senza equipaggio e armi. Mentre il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti continua a impegnarsi nell’uso responsabile e legale di sistemi d’arma autonomi, il futuro dei cani robot armati resta soggetto ad ulteriori sviluppi.