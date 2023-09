Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, nuovo trailer e periodo d’uscita

A giugno Paradox Interactive aveva annunciato che nel mese di settembre sarebbero arrivate novità riguardo Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ed è stata di parola: ecco infatti un nuovo trailer che annuncia non solo la ripresa dei lavori sul titolo ma anche un periodo indicativo di lancio: autunno 2024. A guidare le operazioni e lo sviluppo, ora, è lo Studio The Chinese Room, noto per giochi come Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs ed Everybody’s Gone to the Rapture.

Per chi non lo sapesse, difatti, Bloodlines 2 non è solo il sequel diretto del videogioco più amato tratto dall’ambientazione RPG del World of Darkness: è un titolo in lavorazione da molti anni, precedentemente nelle mani di Hardsuit Labs, ma l’uscita prevista nel 2020 è andata persa tra il COVID e tutta una serie di problemi interni alla lavorazione e allo Studio. La data d’uscita è ancora lontana (ci vorrà almeno un anno) ma i fan del brand hanno almeno una speranza a cui aggrapparsi, ora. Oltretutto, il nuovo studio che se ne occupa è particolarmente a suo agio con la narrazione, elemento fondamentale in Vampire: The Masquerade… anche se non rassicura, chiaramente, sulla componente action, che nel trailer è preponderante. Staremo a vedere: purtroppo, a parte il primo Bloodlines, questa ambientazione, amatissima in versione tabletop, non ha mai prodotto videogiochi di successo.

La trama del gioco non è stata ancora svelata ma sappiamo che c’è un vuoto di potere nelle Corti di Seattle, con un confronto tra tre forze diverse, di cui una, la nostra, rappresentata da un Anziano. Questa la sinossi con cui è stato presentato il gioco, tempo fa:

Immergiti nel Mondo di Tenebra e compi la scalata nella società vampirica. Vivi Seattle: una città ricolma di fazioni e di figure tanto attraenti quanto pericolose. In questo seguito di un grande classico, le tue scelte e i tuoi complotti cambieranno gli equilibri del potere.

