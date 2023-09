Final Fantasy: nuove informazioni su Final Fantasy 7 Rebirth, FF 9 Remake e FF X/X-3 da un noto leaker

Un noto leaker si è lasciato andare su reddit ad alcune indiscrezioni (da prendere sempre con le molle, sia chiaro) riguardanti i prossimi progetti di Square Enix in arrivo prossimamente e che a quanto pare includeranno, oltre al già noto Final Fantasy 7 Rebirth, anche il remake di Final Fantasy 9, il rifacimento di Final Fantasy X e il sequel X-3.

Tanto per cominciare, l’insider “I am a Hero Too” ha rivelato che il remake di Final Fantasy 9 originariamente era previsto per l’estate del 2024, ma ora sembra che il gioco abbia bisogno di ulteriori rifiniture con l’uscita che potrebbe slittare dunque a qualche mese dopo.

Il leaker ha aggiunto anche qualche dettaglio sul chiacchierato rifacimento di Final Fantasy X. Sembra, infatti, che un piccolo team della compagnia abbia già iniziato i lavori sul remake, nonché sul sequel Final Fantasy X-3. Quest’ultimo, se ricordate, era già stato nominato in passato da Testuya Nomura che nel 2021 si era lasciato scappare di avere già tra le mani la sceneggiatura del gioco, senza però rivelare alcun dettaglio sul progetto.

Inoltre, pare che Square Enix abbia intenzione di realizzare un porting di Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2. La gola profonda ha infatti affermato che “Final Fantasy 7 Remake sembra e gira come un gioco PS5 sul devkit di Switch 2” e ha aggiunto che la conversione pare aver richiesto pochissimo tempo di sviluppo, tanto che a suo avviso trattarsi di uno dei titoli di lancio della nuova console Nintendo.

Infine, il leaker ha rivelato un dettaglio importante riguardo la trama di Final Fantasy VII Rebirth. Qualora non voleste ricevere alcuno spoiler sul gioco, vi consigliamo dunque di interrompere qui la lettura.

Stando a quanto riportato, il gioco si concluderà con un cambio di protagonista in vista dell’arrivo della terza parte. Ciò potrebbe di fatto aprire la porta a due scenari distinti: o il gioco includerà una variazione importante delle vicende raccontate in FF VII, oppure più semplicemente il gioco andrà ad interrompersi proprio nel momento in cui Cloud lascia il party esattamente come avviene nell’originale.

Ovviamente non c’è modo di verificare l’attendibilità di tali informazioni. Proprio per questo, come sempre vi suggeriamo di prendere quanto riportato con le pinze. Il leaker in questione è noto soprattutto per aver anticipato correttamente l’annuncio di Persona 3 Reload, ma non è detto che quanto rivelato possa considerarsi corretto anche perché stiamo parlando comunque di anticipazioni di un certo peso. Per saperlo con certezza, non ci resta dunque che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Square Enix.