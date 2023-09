MEGA MAN X DiVE Offline: disponibile da oggi il nuovo titolo della saga Capcom

Caricate il Mega Buster e preparatevi a tuffarvi in battaglia: MEGA MAN X DiVE Offline è disponibile da oggi su PC tramite Steam, iOS e Android. Con l’aiuto di combattenti già noti e di nuovi Hunter, DiVE si addentra in un mondo cyberspaziale criptato noto come Deep Log per recuperare i dati perduti della serie Mega Man X.

In MEGA MAN X DiVE Offline, un bug sconosciuto ha corrotto i dati di gioco nel Deep Log, cancellando le memorie della serie Mega Man X. Per scoprire la verità che si cela dietro questo misterioso bug, il giocatore, sotto la guida di un navigatore di nome RiCO, prende il controllo di Hunter Program basati su personaggi popolari di tutte le serie di Mega Man, tra cui X, Zero, Axl, Vile, Alia, Sigma e altri beniamini dei fan, per sconfiggere i virus Maverick nemici e ripristinare i file del Deep Log.

Con oltre 900 livelli giocabili e più di 100 personaggi personalizzabili come Iris, Tron Bonne, MegaMan.EXE e molti altri, MEGA MAN X DiVE Offline permette agli Hunter di esplorare al meglio il Deep Log. Gli Hunter possono partecipare a una serie di missioni diverse e ricevere ricompense per averle completate. Queste ricompense sbloccano e potenziano personaggi, armi, armature, chip e carte per portare gli Hunter al livello massimo da utilizzare nelle missioni future. Queste includono fasi evento, sfide con i boss, missioni a tempo e altro ancora.

Gli Hunter possono anche esplorare diverse modalità in MEGA MAN X DiVE Offline. Nella modalità Storia, gli Hunter possono completare gli stage e progredire nella storia guadagnando punti esperienza e ottenendo materiali per far salire di livello i personaggi o le armi. La modalità Evento consente inoltre agli Hunter più appassionati di trovare stage aggiuntivi della storia e delle sotto-storie basati su Mega Man Battle Network, Mega Man Legends e altri giochi di Mega Man, raccogliendo anche frammenti di dati dei personaggi per potenziare ulteriormente gli oggetti. Nella modalità Sfida, gli Hunter possono salire sul Jakob Orbital Elevator per ottenere potenziamenti e abilità speciali completando varie sfide, attacchi a tempo e altro ancora.

