Lords of the Fallen: nuovo video di gameplay di 17 minuti mostra tanta azione e combattimenti

Lords of the Fallen è tornato a mostrarsi con un nuovo video di gameplay che ci permette di vedere ben 17 minuti di gioco e senza alcuno stacco di montaggio. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra perlopiù sequenze di combattimento con varie creature e diversi boss presenti nel gioco. Vediamo il filmato:

Sviluppato in Unreal Engine 5, Lords of the Fallen è il nuovo capitolo della serie action GDR inaugurata nel 2014 da Deck13 Interactive. Il gioco pesca a piene mani dalla produzione di FromSoftware e non solo per quanto riguarda il genere e le caratteristiche. Questo nuovo capitolo, infatti, si ispira molto sul lato stilistico e per quanto concerne la costruzione degli scenari a Dark Souls e Bloodborne. Gli sviluppatori ci hanno tenuto però più volte a sottolineare che questo nuovo capitolo avrà comunque degli elementi unici in grado di differenziarlo da questo genere di produzioni.

In Lords of the Fallen, vesti i panni di uno dei mitici Crociati Oscuri, che dovrà viaggiare attraverso i regni dei vivi e dei morti per interrompere il regno di Adyr, un tiranno crudele che ha inaugurato una nuova era di devastazione per l’umanità.

Lungo il percorso, dovrai affrontare colossali battaglie con i boss e cimentarti con un sistema di combattimento veloce e impegnativo. Grazie alle nove classi di personaggi e alle centinaia di armi tra cui scegliere, potrai personalizzare il tuo eroe e sviluppare il tuo stile di gioco mentre ti accingi a sfidare gli dèi.

La tua leggenda vedrà la luce… o l’oscurità?

Lords of the Fallen sarà disponibile il 13 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.