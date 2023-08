Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Dimension Shellshock, disponibile da oggi su PC e console

Dotemu ha appena rilasciato il trailer di lancio per l’atteso, grande aggiornamento dell’apprezzato picchiaduro a scorrimento Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dal titolo Dimension Shellshock in uscita oggi su PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox One, al prezzo di 7.99 euro. Il nuovo trailer svela alcuni dettagli inediti e mostra la presenza, tra i personaggi giocabili, della new entry, Karai, che porta il roster di personaggi selezionabili a nove.

Il DLC di TMNT: Shredder’s Revenge – Dimension Shellshock includerà dunque due nuovi personaggi (Karai e Usagi), la nuova Modalità Sopravvivenza, nuove opzioni colore/skin, nuovi motivi accattivanti composti da Tee Lopes e innumerevoli easter egg e altre sorprese non ancora svelate.

Qui vi mostriamo un video recente, della durata di ben undici minuti e commentato dagli sviluppatori di Tribute Games, che ci porta alla scoperta dei segreti del Survival Mode: questa nuova modalità cambierà radicalmente l’esperienza di gioco, con viaggi attraverso altre dimensioni, orde di nemici da sconfiggere e varie ricompense da ottenere.

E non finisce qui: un secondo aggiornamento gratuito, separato dal DLC di Dimension Shellshock, sarà disponibile sempre da oggi e offrirà una gamma aggiuntiva di colori perfetti per le Tartarughe Ninja che amano la moda.

Ricordiamo che TMNT: Shredder’s Revenge riunisce Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello in un fantasmagorico picchiaduro a scorrimento orizzontale visivamente splendido, ispirato alla leggendaria grafica delle Tartarughe del 1987 e ai titoli classici della saga TMNT, come Turtles In Time. In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Bebop e Rocksteady assaltano Canale 6 e rubano dei dispositivi super malefici per mettere in pratica l’ultimo, nefasto piano di Krang e Shredder. Le Tartarughe dovranno combattere in una serie di iconici scenari della saga TMNT: da Manhattan e Coney Island ai tetti della città fino a scendere nelle umide fogne. Tutti i personaggi, i veicoli, le armi, gli oggetti e gli sfondi sono direttamente ispirati alla serie TV del 1987: sarà come tuffarsi nei cartoni televisivi, tra battute esilaranti e avventure piene di azione.

