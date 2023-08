Scoperte delle “sfere aliene” in fondo all’oceano

Un nuovo capitolo dell’esplorazione spaziale sembra aprirsi con la scoperta di piccole sfere aliene al largo della costa di Papua Nuova Guinea, scoperta riportata da USA Today. L’astrofisico Avi Loeb, cofondatore del Progetto Galileo presso l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, ha guidato questa affascinante ricerca, che sta attirando l’attenzione di appassionati di tutto il mondo. Nel 2014, un meteorite noto come IM1 si è schiantato nell’atmosfera terrestre, generando una serie di microscopiche sfere. Queste piccole strutture, sebbene quasi invisibili, potrebbero portare con sé un segreto straordinario: secondo Loeb, la loro composizione chimica unica suggerisce un’origine extraterrestre. Le sfere contengono quantità significative di berillio, lantanio e uranio (BeLaU), un cocktail chimico ben lontano dalle tipiche composizioni dei meteoriti provenienti dal nostro sistema solare.

Ma qual è la verità dietro queste sfere?

Dopo anni di perlustrazioni, Loeb e il suo team hanno recentemente recuperato queste sfere da oltre 160chilometri di fondale oceanico al largo della costa di Papua Nuova Guinea. Una missione che richiedeva molta tenacia e dedizione. Molti scienziati suggeriscono che la strana composizione potrebbe essere una conseguenza del processo di evaporazione durante l’ingresso del meteorite nell’atmosfera terrestre. In altre parole, il loro mistero potrebbe avere radici più terrene di quanto sembri inizialmente. Loeb ha guadagnato la sua fama come ricercatore intraprendente e innovativo, con un interesse particolare per la tecnologia aliena. Tuttavia, le sue recenti affermazioni potrebbero rappresentare un passo audace. Così come con il caso della cometa Oumuamua che ha attraversato il nostro sistema solare nel 2017, la verità potrebbe rivelarsi meno fantastica di quanto sperato. La scienza, tuttavia, è tutta una questione di esplorazione, scoperta e raffinamento delle ipotesi. Attualmente, un team di esperti delle università di Harvard e della California, della Bruker Corporation e dell’Università di Tecnologia di Papua Nuova Guinea sta esaminando attentamente queste sfere aliene per svelare la loro natura esatta e la loro origine. Mentre ci si aspetta che le spiegazioni possibili siano ancora molte, questa ricerca apre una porta interessante verso l’ignoto. Mentre il mistero persiste, ciò che è certo è che l’esplorazione spaziale ci offre sempre nuove sfide e opportunità. Se queste sfere si riveleranno davvero un fenomeno naturale straordinario, ciò che è certo è che continueremo a scrutare il cielo, in cerca delle risposte alle domande più profonde dell’universo.