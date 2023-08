Saw X: la classificazione promette torture, sangue e violenza

La classificazione R-Rated per Saw X ci offre la possibilità di scoprire alcuni elementi del film horror.

Sembra che Saw X possa essere un film che rispetta in pieno le aspettative degli appassionati, considerando che il rating del lungometraggio ha anticipato alcuni elementi che ne faranno parte, come violenza, sangue e torture. Saw X sarà R-Rated.

La classificazione di vietato ai minori per Saw X è stata giustificata in questo modo:

Il film presenta sequenze di cruda violenza e torture, linguaggio forte e uso di droghe.

Questa è la descrizione di Saw X:

Nel prossimo capitolo di Saw ritroveremo John Kramer (Tobin Bell), nel capitolo mai raccontato degli ultimi giochi di Jigsaw. Ambientato tra gli eventi di Saw I e II, un John malato e disperato si reca in Messico per una procedura medica rischiosa e sperimentale nella speranza di trovare una cura miracolosa per il suo cancro – solo per scoprire che l’intera operazione è una truffa per frodare i più vulnerabili. Il famigerato serial killer tornerà così al suo lavoro, ribaltando la situazione, e accanendosi contro i truffatori nel suo tipico modo viscerale, attraverso trappole subdole, squilibrate e ingegnose.