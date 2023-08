Microsoft cede alle pressioni dell’UE: Teams non sarà più incluso in Office 365

L’Unione Europea sostiene che la scelta di aggregare Office e Teams in un unico pacchetto – Microsoft 365 – fornisca a quest’ultimo servizio un vantaggio illecito nei confronti degli altri servizi di telecomunicazioni per le aziende. In risposta, in Europa, l’azienda è finalmente pronta a separare i due servizi, onde evitare di incorrere in una nuova sanzione.

La decisione va a chiudere una saga iniziata ormai tre anni fa, quando Slack presentò una denuncia alla Commissione, sostenendo che la scelta di integrare sia Teams che Office in un unico pacchetto fosse illegale e, nello specifico, costituisse un abuso di posizione dominante sul mercato.

Sia Slack che Teams cono servizi di comunicazioni ad uso interno pensato per le aziende. Le due piattaforme offrono una suite di prodotti per organizzare le attività d’ufficio, ad esempio facilitando le comunicazioni tra team diversi, oppure attraverso la condivisione di file e presentazioni.

Ad Aprile di quest’anno, Microsoft aveva infine promesso che i due servizi sarebbero stati scorporati, senza indicare quando questo sarebbe avvenuto. Questo fino a luglio, quando la Commissione Europea ha formalmente aperto un’indagine.

Tanto è bastato per mandare in fibrillazione l’azienda di Redmond: “siamo consapevoli di essere una delle principali aziende tecnologiche”, si legge in un comunicato firmato da Nanna-Louise Linde, VP della divisione europea di Microsoft. “Questo comporta delle grandi responsabilità, incluso l’obbligo di sostenere un mercato governato da una competizione sana”.

“Detto ciò, credo che sia di fondamentale importanza che la nostra azienda inizi a prendere delle misure importanti per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione. Crediamo che si tratti di un passaggio che possa portare ad un cambiamento immediato e significativo per il mercato”.

A partire dal 1 ottobre, in UE e in Svizzera Microsoft 365 e Office 365 verranno proposti ad un prezzo mensile ridotto di 2€. L’accesso a Teams verrà invece proposto con un pacchetto a parte,l che avrà un costo di 5€ per mese o 60€ per un intero anno.