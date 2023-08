Il nuovo HP Pavilion Plus 16 promette molto bene (ed ha una RTX 3050)

La linea Pavilion Plus della HP si è distinta nell'arco del tempo per un ottimo rapporto qualità-prezzo, Negli USA arriverà presto il primo modello da 16,5 pollici.

La linea Pavilion Plus della HP si è distinta nell’arco del tempo per un ottimo rapporto qualità-prezzo: consente di accedere a degli ottimi laptop di fascia media, spesso rimanendo sotto la soglia psicologica dei 1000€.

Ora HP ha appena annunciato il primo modello di questa linea con uno schermo da 16 pollici, che va quindi a colmare un gap precedentemente presente nella line-up, che si concentrava su modelli da 13, 15 o 17 pollici.

Per il momento la novità riguarda il mercato statunitense, dove questa nuova opzione – con un display 16:10, da 16,5 pollici, 120Hz e risoluzione 2.5K viene proposta a partire da 1000 dollari. Il laptop è equipaggiato con un processore Intel Core i7 di ultima generazione ed è anche possibile optare per una GPU dedicata — cioè l’entry level RTX 3050 di NVIDIA.

Abbinata ad un display da 2560 x 1600, 120 Hz VRR, dovrebbe offrire quanto basta per riprodurre la maggior parte dei giochi AAA e svolgere in tranquillità il grosso delle operazioni di montaggio video ed editing fotografico.

Il modello base viene venduto assieme a 16GB di RAM LPDDR5x, SSD PCIe Gen 4 da 1TB e un ricco arsenale di porte per la connettività (tra cui un USB con standard Thunderbolt 4, una USB-C 3.2 e due USB di tipo A. Non manca nemmeno il supporto allo standard WiFi 6E per collegarsi in rete alla massima velocità, a patto di avere un router che offra a sua volta questo standard.

Il nuovo HP Pavilion Plus 16 sarà disponibile negli USA a partire da ottobre ed ha un prezzo di lancio di 1000$. Per il momento non abbiamo ancora notizia sulla disponibilità per il mercato italiano.