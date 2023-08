Game of Thrones: George R.R. Martin ha rivelato il suo episodio preferito tra quelli da lui sceneggiati

George R.R. Martin, oltre ad aver scritto i romanzi della saga di Game of Thrones (sappiamo che da oltre un decennio deve consegnarne gli ultimi capitoli), è stato anche sceneggiatore della serie TV, e, di recente, ha rivelato qual è stato l’episodio preferito tra quelli da lui realizzati: si tratta di Blackwater, da noi tradotto come L’assedio.

Vanity Fair ha indicato L’Assedio tra le puntate meglio scritte della storia della televisione degli ultimi venticinque anni. Secondo le parole di George R.R. Martin:

Non ho mai affermato di avere qualcosa di perfetto…ma se la brava gente di Vanity Fair vuole dirlo, chi sono io per discutere? Ne ho sceneggiati quattro di episodi, e sì, ‘L’Assedio’ è il mio preferito tra quelli, anche se pensavo che pure ‘Il leone e la rosa’ fosse venuto molto bene, e ho un debole per quello.

L’assedio è il nono episodio della seconda stagione di Game of Thrones. In questa puntata Tyrion e la Casa Lannister combattono per le loro vite, mentre la flotta di Stannis attacca Approdo del Re nello scontro più importante della guerra dei Cinque re. Si tratta della prima grande battaglia presente in Game of Thrones.

La puntata è stata trasmessa nel 2012, ed è considerata anche agli appassionati tra le migliori di Game of Thrones.