Tartarughe Ninja: Caos Mutante da oggi al cinema

Da oggi, 30 agosto, è disponibile nelle sale cinematografiche il lungometraggio Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il film animato che riporta al centro dell’attenzione la storia dei personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laird.

Ecco il trailer del film.

La sinossi di Tartarughe Ninja: Caos Mutante è la seguente:

Dopo anni al riparo dal mondo umano, i fratelli che costituiscono il gruppo delle Tartarughe Ninja hanno deciso di conquistare il cuore dei newyorkesi e di essere accettati come normali adolescenti attraverso degli atti eroici. La loro nuova amica April O’Neil li aiuta ad affrontare un misterioso gruppo criminale, ma presto un esercito di mutanti si scatenerà contro di loro.

Nei mesi precedenti questo film è stato presentato come un misto tra Stand By Me e Lady Bird. E, inoltre, le animazioni di Tartarughe Ninja: Caos Mutante hanno creato da subito un accostamento con i film d’animazione su Spider-Man Miles Morales.

C’è attesa per questo titolo, considerando che si tratta di un franchise che resiste da 35 anni. E, finalmente, gli appassionati possono andare al cinema per vedere questa nuova produzione legata alle Tartarughe Ninja.