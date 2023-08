S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – Il nuovo trailer del videogioco

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è stato di nuovo rimandato: il titolo videoludico che doveva uscire entro quest’anno, sarà disponibile, invece, dal 2024. Da poco è stato però distribuito un nuovo trailer.

Ecco il trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Il titolo del trailer è “Bolts & Bullets”, e questa è la descrizione che ha accompagnato il filmato:

Dai un’occhiata in giro! A prima vista sembra la stessa vecchia Zona…congelata [sic] e in continua trasformazione. Ma non lasciarti ingannare: è cambiata dall’ultima volta che sei stato qui. E per lasciare che lo stalker sopravviva, pretenderà lo stesso!