Oppenheimer: Christopher Nolan è riuscito a girare il film in 57 giorni, anziché in 85

Oppenheimer è un film che sta riscuotendo grandi consensi nelle sale cinematografiche, ma, ancora prima, è stato frutto di una produzione che è riuscita a risparmiare dei soldi, considerando che Christopher Nolan ha girato il lungometraggio in 57 giorni, anziché nei preventivati 85.

La production designer Ruth De Jong ha dichiarato a riguardo:

Chris voleva girare in tutti gli Stati Uniti, solo i biglietti aerei e mettere la troupe ovunque sarebbe stato costoso. Per non parlare del fatto che bisognava costruire Los Alamos. È lì che ho davvero sentito che era impossibile.

E poi ha aggiunto:

I produttori mi chiedevano cosa avrei potuto fare per ridurre il budget. Ma, ad un certo punto, il produttore Tom Hayslip è entrato nel mio ufficio e ha detto: “Chris girerà questo film in 55 giorni. Si risparmieranno un sacco di soldi”. A quel punto ti senti come se dovessi dare il massimo perché lui aveva già fatto qualcosa di importante. Christopher Nolan, più di chiunque altro, sa cosa vuole ottenere ogni singolo giorno e come vuole ottenerlo, ed è capace di passare dagli 85 ai 55 giorni di riprese.