One Piece: il trailer finale della serie TV Netflix

Netflix ha diffuso il trailer finale di One Piece, la serie TV live-action in arrivo il 31 agosto.

Domani, 31 agosto, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV live-action su One Piece. E, nel frattempo, è stato diffuso il trailer finale del progetto.

Ecco il filmato.

Si tratta di una serie TV che ha già ottenuto sia critiche che elogi. Ma, soprattutto, le voci di dissenso l’hanno fatta da padrone, considerando che molti appassionati hanno trovato i primi trailer diffusi come deludenti, e abbastanza distanti dal manga e dalla serie animata.

Lo stesso creatore di One Piece ha dichiarato che non si può prendere in considerazione l’idea che un live-action possa accostarsi in maniera così forte a delle opere animate e su carta. Ma l’attenzione verso questo adattamento di One Piece resta forte, e vedremo se i dati di fruizione in streaming su Netflix premieranno o meno il progetto.

Il protagonista di One Piece è Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita in libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, che servirà per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei grandi mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.