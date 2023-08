Manodopera: una clip in esclusiva dal dietro le quinte del film

Manodopera (Interdit Aux Chiens Et Aux Italiens), lungometraggio d’animazione in stop motion scritto e diretto da Alain Ughetto vincitore di numerosi premi – fra cui Miglior Film di Animazione agli European Film Awards 2022 e Premio della Giuria al Festival International du Film d’Animation di Annecy 2022 – arriverà nelle sale italiane dal 31 agosto, distribuito da Lucky Red: vi presentiamo oggi, in anteprima esclusiva su Lega Nerd, una clip tratta dal backstage ufficiale della pellicola.

Racconta Ughetto:

Mio nonno Luigi era italiano. Ai pranzi di famiglia, mio padre mi parlava sempre di un paesino in Italia dove gli abitanti avevano tutti il nostro cognome. Era incredibile. Quando mio padre morì, mi tornarono in mente quei racconti. Sono andato in Italia a cercare questo paesino e l’ho trovato, esisteva.

Nel mio studio, con quel che ho raccolto a Ughettera, come carboncini, castagne, zucche – oggetti d’uso quotidiano per gli abitanti di quel paesino – ho ricostruito un mondo perduto: i broccoli sono diventati alberi, i carboncini sono diventati montagne e le zucche delle case.

Presentato per la prima volta alla 75° edizione del Locarno Film Festival e scelto anche come film di chiusura del 40° Torino Film Festival, si tratta di una coproduzione internazionale – sostenuta, tra gli altri, da Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Eurimages – che testimonia una storia personale nel contesto dei grandi movimenti migratori dei primi del ‘900. L’animazione in stop-motion si muove sulle musiche originali del grande compositore, pianista, direttore d’orchestra e Premio Oscar Nicola Piovani.

Sinossi del film:

Piemonte, inizi del ‘900. La speranza di una vita migliore spinge Luigi Ughetto e sua moglie Cesira a varcare le Alpi e a trasferirsi con tutta la famiglia in Francia. Il regista Alain Ughetto ripercorre oggi la storia familiare in un dialogo affettuoso con la marionetta di nonna Cesira, che con il suo racconto fresco e poetico della vita sofferta e romanzesca degli emigranti di ogni tempo avvolge lo spettatore in un incanto a passo uno.

Leggi anche: