Jurassic Park: in lavorazione uno special per LEGO

Così come ha realizzato speciali e titoli relativi a franchise come quello di Star Wars, per celebrare i 30 anni dall’uscita di Jurassic Park, anche il titolo creato da Steven Spielberg avrà un nuovo speciale LEGO. Lo ha rivelato Peacock.

Ecco il tweet in cui viene mostrato il logo dello speciale LEGO di Jurassic Park.

An animated special 65 million bricks in the making. Coming soon to Peacock. pic.twitter.com/oy5kyTbIKb — Peacock (@peacock) August 29, 2023

Il poster mostra anche una minifigure che rappresenta il personaggio di Jeff Goldblum nella saga di Jurassic Park: stiamo parlando di Ian Malcolm.

Non si tratta della prima volta che l’universo narrativo di Jurassic Park e quello Lego s’incrociano, considerando che in passato è stato realizzato LEGO Jurassic World: The Secret Exhibit, che racconta eventi precedenti a Jurassic World del 2015.

Successivamente è stato realizzato anche LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar, una serie divisa in 13 episodi. Questo nuovo progetto LEGO arriva dopo che si è conclusa la nuova trilogia di Jurassic Park, con l’ultimo capitolo dal titolo Jurassic World – Il Dominio, che è uscito al cinema l’anno scorso.