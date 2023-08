Ferrari: il teaser trailer del biopic con Adam Driver presente a Venezia 80

Ecco il teaser trailer di Ferrari, il film biopic che ha come protagonista Adam Driver, in proiezione a Venezia 80.

Tra i film che saranno presenti a Venezia 80 c’è anche Ferrari, il biopic sulla storia di Enzo Ferrari che ha come protagonista Adam Driver. Il popolare attore veste i panni del fondatore della scuderia.

Ecco il filmato.

Il film si basa sulla biografia di Brock Yate dal titolo Enzo Ferrari — The Man, The Cars, The Races, The Machine, uscita nel 1991. Alla regia del progetto c’è Michael Mann. La storia alla base del lungometraggio è ambientata nel 1957, poco prima della Mille Miglia.

Andrea Iervolino, produttore del film, ha dichiarato sul progetto:

Adam Driver interpretando Enzo Ferrari ha fatto un lavoro straordinario insieme a Penelope Cruz che interpreta Laura [Ferrari]. Il modo in cui è stato girato il film è sorprendente. È ambientato negli anni ’60 e ’70 e quando vedi l’auto che corre e il modo in cui è stata girata, sembra un film di James Bond.

Nel film ci saranno anche Patrick Dempsey che veste i panni di Piero Taruffi, Jack O’Connell è il pilota Peter Collins, Sarah Gadon fa Linda Christian, e Gabriel Leone è il pilota Alfonso de Portago.