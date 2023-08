Un tempo cellule tumorali di rabdomiosarcoma, ora muscolo

Una lotta contro il cancro che non coinvolga chemioterapia dolorosa e radiazioni devastanti, ma piuttosto una trasformazione incredibile. Questo è il sogno che il Cold Spring Harbor Laboratory di Christopher Vakoc sta cercando di realizzare da sei anni, puntando a convertire le cellule tumorali del sarcoma in cellule sane. I sarcomi, tumori che crescono nei tessuti connettivi come ossa, nervi e muscoli, rappresentano sfide terapeutiche immense (chemioterapie, radiazioni, interventi chirurgici, eccetera). Tuttavia, Vakoc e il suo team stanno aprendo una nuova strada, offrendo una promettente opzione terapeutica. Tra i tumori più devastanti e aggressivi nei bambini, il rabdomiosarcoma (RMS) colpisce le cellule muscolari. Ecco dove entra in gioco la terapia di differenziazione. Questo approccio innovativo, proposto da Vakoc, ha catturato l’attenzione del mondo scientifico. La sua squadra ha sviluppato una tecnica di screening genetico rivoluzionaria, utilizzando l’editing del genoma per individuare i geni che possono trasformare le cellule tumorali in cellule muscolari sane. Attraverso questa ricerca, è emersa una proteina cruciale chiamata NF-Y. Quando i ricercatori hanno compromesso la funzione della NF-Y, è avvenuta una trasformazione incredibile. Le cellule tumorali, letteralmente, sono diventate cellule muscolari. Il tumore ha perso la sua natura cancerogena e ha iniziato a comportarsi come un muscolo, contraendosi anziché moltiplicarsi. Questo passo avanti potrebbe segnare una svolta nella terapia del RMS e non solo.

I protagonisti di una storia straordinaria

La relazione scoperta tra la proteina NF-Y e il RMS potrebbe aprirsi a trattamenti inimmaginabili. Questo approccio potrebbe essere la chiave per trasformare vari tipi di tumori in cellule sane, innescando una reazione a catena nella lotta contro il cancro. Vakoc spiega che questa tecnologia potrebbe “cacciare” il processo di differenziazione in qualsiasi tipo di tumore, aprendo nuove vie terapeutiche. Non è solo il RMS che è stato trasformato dal laboratorio di Vakoc. Precedentemente, sono riusciti a trasformare le cellule tumorali del sarcoma di Ewing in cellule di tessuti sani. Questi progressi significativi sono stati supportati dalle famiglie che, con profondo dolore, hanno perso i propri cari a causa di queste malattie. La loro generosità ha reso possibili queste scoperte e potrebbe gettare le basi per una rivoluzione nel trattamento del cancro. Oggi, quelle famiglie e il lavoro instancabile del laboratorio di Vakoc potrebbero essere i protagonisti di una storia straordinaria: una scoperta scientifica che, un giorno, potrebbe contribuire a salvare vite umane, rendendo la lotta contro il cancro più efficace e meno dolorosa.