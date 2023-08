Tesla festeggia i 10 anni di Supercharger in Europa: ricariche gratis per tutti gli EV

Solo per oggi, Tesla permetterà di ricaricare la propria auto elettrica usando le stazioni Supercharger in modo completamente gratuito. La promo vale per tutti.

Tesla, l’azienda leader nel settore dell’innovazione elettrica, sta festeggiando un traguardo significativo: il decimo anniversario dei Supercharger in Europa. Queste stazioni di ricarica rapida hanno da sempre rappresentato un valore fondamentale per i clienti Tesla, consentendo loro di effettuare viaggi lunghi senza preoccupazioni.

La storia dei Supercharger in Europa ha avuto inizio il 29 agosto 2013, con l’apertura delle prime stazioni in Norvegia. Oggi, a distanza di un decennio, la rete si estende su un vasto territorio, coprendo 36 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa. Con oltre mille siti e ben 13.000 Supercharger individuali, Tesla ha reso la ricarica veloce e conveniente per i suoi clienti in tutto il continente.

Per celebrare questo importante traguardo, Tesla ha deciso di regalare una giornata speciale di ricarica gratuita. Il 29 agosto 2023, tutti i veicoli elettrici, non solo quelli di marca Tesla, potranno usufruire di una ricarica gratuita presso le stazioni Supercharger. Questa iniziativa è un segno di gratitudine verso la crescente comunità degli automobilisti elettrici, che contribuiscono a un futuro più sostenibile e a una mobilità a impatto zero.

Questa iniziativa rientra nell’ambito dell'”Electric Summer” di Tesla, una serie di eventi dedicati a celebrare il decimo anniversario dei Supercharger in Europa. Le celebrazioni sono iniziate a luglio e si sono svolte in diverse città europee, con eventi di varia natura (tra cui alcune proiezioni Drive-in). Ad Oslo, in Norvegia, il primo settembre sarà possibile visitare una mostra dedicata ai traguardi raggiunti da Tesla nel corso degli anni.