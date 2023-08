Ora è possibile piantare alberi lunari provenienti dallo spazio

La NASA ha un nuovo modo per consentire agli appassionati di spazio di portare con sé un pezzo di cosmo e di mostrarlo con orgoglio nel giardino di casa. Secondo Popular Science, è arrivato il momento di piantare un lotto di semi che hanno viaggiato intorno alla Luna a bordo della navicella Orion, dandoci così i nostri primi alberi lunari. Ok, forse i civili dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter piantare i loro alberi lunari per scolpire il loro futuro giardino, ma le scuole e le organizzazioni comunitarie di tutti gli Stati Uniti possono richiedere i semi. Una volta scelti i vincitori, questi gruppi o scuole riceveranno una piantina da uno degli alberi per cimentarsi nella coltivazione di queste meraviglie cosmiche. Tra le possibili piantine ci sono sweetgum (Liquidambar styraciflua, Storace americano), sequoie giganti, sicomori, pini loblolly e abeti di Douglas. La spedizione degli alberi lunari ha preso il via l’anno scorso, nel 2022, quando la missione Artemis I della NASA è partita per 1,4 milioni di chilometri nello spazio. Quando la navicella Orion, priva di equipaggio, si è avvicinata alla Luna, questi semi erano a bordo. Dopo che la navicella ha toccato il suolo degli Stati Uniti al termine della sua missione di 25,5 giorni, il Servizio Forestale ha preso in mano la situazione e ha fatto germogliare i semi preparandoli per la distribuzione in tutto il Paese.

Non è il primo viaggio dei semi sulla Luna

Il viaggio dei semi nello spazio è già avvenuto una volta quando, nel 1971, il pilota del modulo di comando dell’Apollo 14, Stuart Roosa, portò con sé centinaia di semi. Roosa era un ex-paracadutista del Servizio Forestale, una delle anime coraggiose con la passione di salvare gli alberi durante la stagione degli incendi. Al suo ritorno sulla Terra, Roosa ha consegnato i semi al Servizio Forestale, che ha provveduto a farli germogliare e a piantare le piantine per il primo gruppo di alberi lunari della Terra. A girare intorno alla Luna e a fare il viaggio della vita c’erano anche un indicatore di gravità zero di Snoopy, tre moonikin e una manciata di minifigure LEGO. La navicella Orion, che è uno dei più potenti razzi dello Space Launch System attualmente in dotazione, ha compiuto un viaggio di circa 435.oo0 chilometri dalla Terra. I semi che alla fine diventeranno “alberi lunari” non erano l’unico materiale prezioso a bordo. A girare intorno alla luna e a fare il viaggio della vita c’erano anche un indicatore di gravità zero di Snoopy, tre moonikin e una manciata di minifigure LEGO. Nella speranza di portare lo spazio a coloro che non avranno mai la possibilità di librarsi nel cosmo, il Servizio Forestale del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti utilizzerà i semi dei futuri alberi lunari per aiutare coloro che sono saldamente piantati sulla Terra a connettersi con le stelle. Coloro che desiderano richiedere le piantine possono compilare una domanda attraverso la NASA. Per essere idonee, le domande devono provenire da un museo, una scuola elementare, media o superiore, un’università, un centro scientifico o un’organizzazione governativa statunitense.