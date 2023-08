OpenAI lancia ChatGPT Enterprise per le imprese: offrirà più potenza e privacy

OpenAI ha lanciato ChatGPT Enterprise, un’offerta specificamente progettata per le imprese. “Crediamo che l’IA possa assistere ed elevare ogni aspetto della nostra vita lavorativa e rendere le squadre più creative e produttive”, ha affermato l’azienda in un post sul blog pubblicato lunedì. “Questa giornata segna un altro passo verso un assistente IA pensato per il lavoro e in grado di fornire un aiuto in qualsiasi compito, è personalizzato per la tua organizzazione e protegge i dati della tua azienda“.

L’ultima affermazione è probabilmente la più importante. In passato diverse aziende – e altrettante organizzazioni governative – hanno proibito ai loro dipendenti di usare ChatGPT sul posto di lavoro, per timore che OpenAI potesse trattenere informazioni sensibili e riservate — con il rischio che quest’ultime potessero poi finire nelle mani sbagliate, magari in seguito ad un attacco informatico o per colpa di un glitch.

OpenAI spiega che le conversazioni dei clienti Enterprise verranno protette dalla crittografia e saranno, dunque, al riparo da occhi indiscreti. Inoltre, OpenAI descrive le prestazioni dell’IA per aziende come molto più potente di quella dedicata ai consumatori.

Ad ogni modo, il prezzo dell’opzione Enterprise non è chiaro. L’azienda non ha fornito un listino standarizzato ma sul suo sito si limita a suggerire alle aziende di contattare un rappresentante per ricevere un preventivo. Insomma, sembra evidente che OpenAI formulerà prezzi diversi a seconda delle dimensioni e delle esigenze delle diverse aziende interessate.