Joyka – A un passo dal sogno: trailer e poster del film con Diane Kruger e Talia Ryder

L’appassionante storia vera di Joy Womack, unica americana riuscita ad entrare nel mondo del Bolshoi in Russia, viene narrata ora in Joyka - A un passo dal sogno.

Scritto e diretto da James Napier Robertson, Joyka – A un passo dal sogno è un nuovo biopic che narra l’appassionante storia vera di Joy Womack, unica americana riuscita ad entrare nell’elitario e competitivo mondo del Balletto del Bolshoi, in Russia. Nel cast della pellicola, che arriverà nelle sale italiane dal 12 ottobre con Eagle Pictures, abbiamo Diane Kruger e Talia Ryder.

Dopo essere stata ammessa nell’Accademia di Balletto del Bolshoi, la quindicenne Joy Womack, una promettente e talentuosa ballerina si trasferisce dal Texas a Mosca con l’ambizioso obiettivo diventare la prima ballerina della prestigiosa Compagnia del Bolshoi. Joy si allena sotto la guida della leggendaria insegnante Tatiyana Volkova in un contesto dove la competizione è estrema e feroce e la stessa Volkova esige un impegno immenso dai suoi studenti. Joy compie sacrifici sempre più estremi per non arrendersi al suo sogno: una radicale perdita di peso, una routine di allenamento ossessiva e un matrimonio di convenienza con un uomo russo per ottenere il visto di ammissione al Bolshoi. Dopo essere stata ripudiata dalla sua famiglia americana, Joy riesce a diplomarsi all’Accademia del Bolshoi, Ma per raggiungere il suo sogno e diventare prima ballerina, dovrà sacrificare molto di più di quanto possa immaginare.

Si tratta dell’ennesimo titolo di un anno che è davvero ricco per Eagle Pictures, che ha visto già l’arrivo di Babylon, Scream 6, L’esorcista del Papa, Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Transformers: Il Risveglio, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri e che vedrà prossimamente l’arrivo anche di La maledizione della Queen Mary, Il mio amico Tempesta, Maurice – Un topolino al Museo e 2 Matrimoni alla volta e segue l’accordo con Sony Pictures Entertainment per la distribuzione dei film della major in Italia a partire da quest’anno, come abbiamo visto ad esempio per l’ultima avventura animata di Spider-Man.

