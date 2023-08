Foreste in Irlanda: fondo UE da 45 milioni di euro per la gestione sostenibile

La Commissione europea ha recentemente dato il via libera a un piano irlandese di 45 milioni di euro finalizzato a sostenere la gestione sostenibile delle foreste nel paese. L’obiettivo principale di questo programma è quello di offrire un sostegno diretto ai proprietari terrieri nell’attuazione di pratiche di gestione forestale sostenibile che tengano conto degli aspetti economici, ecologici e sociali.

Conosciuto come “Irish Forestry Programme 2023-2027”, il governo irlandese ha destinato un considerevole investimento di 1,3 miliardi di euro per i prossimi cinque anni, dal 2023 al 2027, al programma nazionale di rimboschimento. Per il ministro irlandese dell’Agricoltura e delle Foreste, Pippa Hackett, questa approvazione rappresenta una pietra miliare nel perseguimento della visione a lungo termine del paese fino al 2050 per aumentare la copertura forestale, come parte integrante del Piano d’azione per il clima nazionale. Il programma forestale di 1,3 miliardi di euro è il più finanziato e rispettoso dell’ambiente nella storia dello Stato. È stato progettato per garantire che la piantagione di alberi porti vantaggi in termini di reddito agricolo, clima, biodiversità, qualità dell’acqua, attività ricreative, economie rurali e produzione di legname di alta qualità per utilizzi futuri nelle costruzioni residenziali e in altri settori.

Il programma forestale irlandese adotterà varie tecniche, tra cui la promozione della crescita delle foreste, la salvaguardia della biodiversità, la protezione della qualità del suolo e dell’acqua e l’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici. Inoltre, mira a potenziare la capacità delle foreste di immagazzinare il carbonio, svolgendo un ruolo fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico.

In base a questo regime, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027, gli aiuti si materializzeranno sotto forma di sovvenzioni dirette, che copriranno fino al 100% dei costi ammissibili. Questo programma sarà aperto a imprese di tutte le dimensioni del settore forestale, garantendo che una vasta gamma di attori possa partecipare attivamente alla promozione della gestione sostenibile delle foreste in Irlanda.